2018: Diese Politiker traten ab - diese blieben trotz Kritik

Von Landbauer bis Dönmez

Ein Rücktritt ganz und gar wider Willen war jener von Udo Landbauer. SPÖ und Grüne hatten diesen vom niederösterreichischen FPÖ-Politiker im Jänner vehement gefordert. Was war passiert? Ein antisemitischer und rassistischer Text in einem Liederbuch der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt war öffentlich geworden. Landbauer war Mitglied der Burschenschaft. Am 1. Februar, nach der NÖ-Landtagswahl, legte Landbauer alle politischen Funktionen zurück.