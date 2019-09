20 Fragen an die Spitzenkandidaten: Wer ist Ihr Held und warum?

Was haben sie in den letzten drei Jahren persönlich geändert, um das Klima zu schützen, was würden sie am Pensionssystem ändern - und weshalb sind sie überhaupt Politiker geworden?

Der KURIER bat die Spitzenkandidaten der Parteien zum ausführlichen Videointerview in die Universitätsbibliothek der WU-Wien. Bis auf Norbert Hofer, der seine Antworten schriftlich einreichte, sind alle Kandidaten der Einladung gefolgt.

Hier finden Sie alle Fragen und Antworten gesammelt im Überblick.