1.713 Forscher warnen vor Faßmanns Uni-Novelle

Es wirkt ein wenig seltsam:

Auf der einen Seite sind 1.713 Uni-Professoren und -Assistenten, die einen offenen Brief an die Politik wegen der geplanten Uni-Novelle geschrieben haben. (Hier finden Sie den Brief)

Auf der anderen Seite sind der ehemalige Uni-Wien-Vizedekan und Professor und heutige Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, die ehemalige Rektorin Eva Blimlinger, nun Wissenschaftssprecherin der Grünen, sowie Professor Rudolf Taschner, nun Wissenschaftssprecher der ÖVP. Zudem noch die ehemalige ÖH-Chefin und heutige Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer, die 2009/10 die Studentenproteste gegen Beschränkungen des Hochschulzuganges unterstützte.

Die 1.713 Wissenschafter widersprechen in ihrem Brief der Darstellung der Politik von einer gelungenen Novelle, die noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden soll. Konkret befürchten sie Verschlechterungen für Studenten und für den Mittelbau, etwa weil Studenten künftig eine Mindestleistung erbringen müssen (sonst drohen Rauswurf und Sperre) oder weil befristete Arbeitsverhältnisse beschränkt werden sollen, was den Druck auf „prekarisierte und marginalisierte“ Personen erhöhe. Und sie warnen vor „schwerwiegenden Eingriffen in die inneruniversitäre Demokratie“.

Das Wissenschaftsministerium wollte zur Kritik vorerst nicht Stellung nehmen, ein Sprecher Faßmanns gab aber zu bedenken, dass seit dem ersten Entwurf substanzielle Änderungen vorgenommen worden seien.