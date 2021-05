17.000 Arbeitslose weniger durch Öffnungsschritte

Die Öffnungsschritte in der personalintensiven Gastronomie und Hotellerie hinterlassen erste Spuren in der Statistik. Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmer ist erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder unter 400.000 gesunken. Allein in den ersten Tagen seit Ende des Lockdowns am 19. Mai nahmen 17.000 arbeitslose Menschen wieder eine Beschäftigung auf. In den nächsten Wochen dürften weitere 5.000 folgen.

"Die positive Stimmung der vergangenen Tage gibt Hoffnung und ist zugleich Anlass, mit Optimismus in den Sommer zu gehen. Es geht ein spürbarer Ruck durchs Land und diese Entwicklung freut mich auch ganz persönlich", kommentiert Kanzler Sebastian Kurz die Zahlen. Arbeitsminister Martin Kocher rechnet damit, dass bis zum Sommer rund 150.000 Menschen durch das Ende des Lockdowns wieder (voll)beschäftigt werden. Davon dürften rund 135.000 aus der Kurzarbeit zurückkommen. Die Kurzarbeit ist damit von rund 900.000 Kurzarbeitenden im Mai 2020 auf 120.000 Kurzarbeitende nach dem Sommer 2020 gesunken.

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit habe für die Bundesregierung hohe Priorität, betont Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): "Daher gilt es insbesondere für jene, die noch nicht rasch von den Öffnungsschritten profitieren können, mit Qualifizierungsmaßnahmen und durch Investitionsprogramme in Zukunftsjobs Perspektiven zu schaffen."