"3G-Pflicht" beim AMS sorgt für Aufregung

Laut AMS-Wien-Homepage muss einer der folgenden Nachweise erbracht werden:

Antigentest durch geschultes Personal (max. 48 Stunden alt)

PCR-Test (max. 72 Stunden alt)

Impfnachweis (Stichtag: erste Impfung + 21 Tage gilt für 3 Monate, zweite Impfung für 6 Monate)

Nachweis der durchgemachten Erkrankung durch Absonderungsbescheid (max. 6 Monate alt)

Antikörpernachweis (max. 3 Monate alt).

"3G-Regime"

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch spricht in einer Aussendung von einem Skandal und fordert Kopf auf, das "3G-Regime" beim AMS wieder zurückzunehmen oder kostenlose Tests bei allen AMS-Dienststellen anzubieten: „Dem Langzeit-AMS-Chef ist es offenbar wichtiger, beim Kanzler Punkte zu sammeln, als sich Konzepte zu überlegen, um die Rekordarbeitslosigkeit in unserem Land zu senken", so Belakowitsch in einer Aussendung.

Wer für ein Beratungsgespräch oder eine Schulung eine AMS-Geschäftsstelle besuchen muss, dem dürfe auf keinen Fall der Zutritt verwehrt werden. „Wer Termine beim AMS versäumt, dem droht die Gefahr, dass finanzielle Unterstützungsleistungen gestrichen werden. So weit darf es nicht kommen. Nicht jeder Klient hat die Möglichkeit, sich vor einem Besuch am Arbeitsamt testen zu lassen“, so die freiheitliche Sozialsprecherin.

AMS: Keine Abweisungen

Das AMS stellt indes klar, dass KundInnen ohne geforderten Nachweis trotzdem eingelassen, aber aufgefordert werden, beim nächsten AMS-Besuch eine dieser Bestätigungen beizubringen.