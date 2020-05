1700 Abmeldungen bei ELGA nach zwei Tagen

Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ) zeigte sich am Freitag per Aussendung dennoch erfreut über den Start des Portals. „ ELGA katapultiert uns ins 21. Jahrhundert“, glaubt der Minister. Er empfiehlt, die Akte zu nutzen, "denn mit ELGA haben die behandelnden ÄrztInnen einen besseren Überblick über die Krankengeschichte und können somit mehr Qualität in Diagnose und Behandlung erbringen."

Im zweiten Halbjahr 2014 werden die ersten Gesundheitsdaten via ELGA abrufbar sein. Damit werde die Patientensicherheit und die Transparenz für Patienten erhöht, so Stöger: "Erstmals kann man die eigenen Daten ganz einfach einsehen und mittels Protokoll nachvollziehen, welche Ärztin oder welcher Apotheker wann auf die eigenen Daten zugegriffen hat." Die Ärzteschaft läuft indes weiter Sturm gegen die ELGA. Der Hausärzteverband etwa will kommende Woche den Patienten bei einer Pressekonferenz das "Opt-out" empfehlen.