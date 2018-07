12-Stunden-Tag: Zwei von drei Befragten bezweifeln Freiwilligkeit

„Glaubt man Gewerkschaft und Arbeiterkammer, dann steht die Republik – in Anlehnung an den Sager von ÖGB-Boss Wolfgang Katzian („Wir reichen ihnen schon die Hand, aber wenn sie sie nicht annehmen, kann sie schnell zur Faust werden.“) – mit geballter Faust da. Das stimmt aber nicht“, sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. Zwar spricht sich laut KURIER-Umfrage eine knappe Mehrheit (49 Prozent) gegen die Arbeitszeitflexibilisierung aus – ebenso viele gehen allerdings auch davon aus, dass der traditionelle 8-Stunden-Tag ob der neuen Arbeitswelten bald der Vergangenheit angehören wird. 45 Prozent lehnen Protestmaßnahmen in Betrieben und Demonstrationen wie die gestrige in Wien ab. 24 Prozent würden an Demos, 13 Prozent an Protestmaßnahmen in Betrieben selbst teilnehmen.