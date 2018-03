Konsequente Inszenierung und erste Risse im Lack

Am deutlichsten äußerst sich der von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) schon im Wahlkampf angekündigte "neue Stil" der Regierung bisher in einer konsequenten Selbstvermarktung: pro Woche bewirbt die Regierung eines ihrer Vorhaben, vom Familienbonus über Deutschklassen bis zum Sicherheitspaket. Zu anderen Themen wird nach Möglichkeit geschwiegen. Besonders offenkundig wird das bei den wöchentlichen Regierungssitzungen: Wo zuvor alle Minister Rede und Antwort standen, dürfen nun nur noch ausgewählte Regierungsmitglieder an die Öffentlichkeit. Der Rest bleibt im Hintergrund.

Besonders ausgeprägt ist die Kontrolle aufseiten der ÖVP, wo türkise Regierungsmitglieder selbst einzelne Interviews mit dem Kanzleramt abstimmen. Begünstigt wird die strikte "Message Control" durch die politische Unerfahrenheit der Minister: Bis auf Kurz und Justizminister Josef Moser sind alle ÖVP-Regierungsmitglieder politische Quereinsteiger. Auch der Parlamentsklub wird strikt auf Linie gehalten. So stimmte der ÖVP-Klub am Mittwoch geschlossen für die von der FPÖ gewünschte Aufhebung des Rauchverbots in der Gastronomie - auch jene Abgeordneten, die das Verbot noch 2015 verteidigt und mitbeschlossen hatten.

100 Tage und ein Untersuchungsausschuss

Dennoch hat es die Regierung schon in ihren ersten 100 Tagen im Amt geschafft, den Stoff für einen Untersuchungsausschuss zu liefern. Den Anlass bot die Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT): angefangen beim Verdacht der illegalen Datennutzung durch die Verfassungsschützer bis hin zum Vorwurf an den neuen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, eine politische Umfärbeaktion ausgerechnet bei jener Behörde durchsetzen zu wollen, die auch rechtsradikale Kreise im Umfeld seiner Partei unter Beobachtung hält.