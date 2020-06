IAEO-Chef verhandelt im Iran

Im Streit um Irans Atomprogramm gibt es nur ein kleines Zeitfenster für Diplomatie. Ein Militärschlag ist vorbereitet, die nötige Planung abgeschlossen. Mit diesen Worten wird der US-Botschafter in Israel, Dan Shapiro, in der israelischen Zeitung Makor Rishon zitiert. Auch Israels scheidender Luftwaffenchef orakelte, seine Truppe stünde für alle Einsätze bereit.

Vor dieser Drohkulisse und unter dem wachsenden Druck der internationalen Sanktionen zeigt sich der Iran auf einmal kompromissbereit. Nach diskreten Vorgesprächen in der iranischen Botschaft in Wien diese Woche, reist IAEO-Chef Yukiya Amano am Sonntag überraschend zu Verhandlungen nach Teheran.

Offiziell geht es um "Angelegenheiten beiderseitigen Interesses". Tatsächlich aber steht eine Kernfrage im Mittelpunkt des Treffens: Die umstrittene Atomanlage in Parchin, unweit von Teheran. Dort soll der Iran nach Geheimdienst-Informationen umfassende Forschungen an einem Nuklearwaffen-Programm betreiben.

Auf das Treffen in der iranischen Hauptstadt folgt schon am Mittwoch die entscheidende Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten sowie Deutschland in Bagdad.