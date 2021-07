Hunde - die teuren Gefährten

Izzy hört auch auf den Namen "Mausi". Den Spitznamen teilt sich der Australian Shepherd mit Tausenden Vierbeinern in Österreich. Vor drei Jahren ist Martina Gröschl auf ihren Hund gekommen. Izzy ist seitdem ein fixer Bestandteil im Leben der Sozialarbeiterin - und in ihrem Budget. "Der Hund gibt so viel mehr zurück. Da denkt man nicht mehr an die Kosten", sagt die 29-jährige Bad Vöslauerin.



Futter, Zubehör Arztkosten - ein eigener Vierbeiner kostet Geld. Das Geschäft mit Rex, Izzy & Co. boomt seit Jahren. Für die rund 720.000 Hunde in Österreichs Haushalten geben "Herrchen" und "Frauchen" geschätzte 850 Millionen Euro aus.