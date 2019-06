Tiercoach: Hunde brauchen frisches Wasser und Schatten

KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter weiß, worauf Hundehalter am Reiseziel "Wasser" achten sollen: "Generell können alle Hunde schwimmen", sagt die Expertin. Ob wasserscheu oder Baderatte, hängt von der Persönlichkeit des Tieres ab. Die meisten Vierbeiner lieben Süßwasser. Bei Schwimmbecken brauchen Hunde Stufen, sonst kann der Pool zur tödlichen Falle werden. Am belebten Badesee und in Schutzgebieten brauchen sie die Erlaubnis zum Eintauchen, sonst kann die Polizei Leinenpflicht einfordern.