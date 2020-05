HPM: Neue belastende Dokumente im Herbst

Weil Hans-Peter Martin das Recht hat, die Akten einzusehen - was er oder sein Anwalt laut Staatsanwaltschaft Wien auch getan haben - will Ehrenhauser mit der Übergabe dieser Dokumente warten. Ehrenhauser zum KURIER: "Ich werde die ergänzenden Unterlagen im Herbst deponieren, wenn die Immunität von Hans-Peter Martin aufgehoben ist. "



Offen ist, ob sich auch die EU-Betrugsbekämpfer von OLAF mit der Causa Martin befassen müssen. Sie können dann aktiv werden, wenn es um den Verdacht geht, dass etwa Zulagen des EU-Parlamentes nicht korrekt verwendet wurden.



Hans-Peter Martin hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er will sich demnächst mit Klagen dagegen wehren. Seine Anwälte seien diesbezüglich "in Ausarbeitung" sagt Martin zum KURIER. Welcher Art die Klagen sein werden, will er vorläufig nicht sagen.

Bereist im Jahr 2008 hatte das EU-Parlament die Immunität von Martin aufgehoben. Der Grund war eine Privatklage von Martins früherer Steuerberatungskanzlei.