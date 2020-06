Höhere Gebühren für gefragte Studien

Im Streit um die Unterfinanzierung der Unis und die umstrittene Einführung von Studiengebühren an einigen Hochschulen will die Wissenschaftssprecherin der ÖVP, Katharina Cortolezis-Schlager, neue Wege einschlagen. Österreich habe Ausbildungseinrichtungen, die weltweit nachgefragt seien: die Kunst- und Musikhochschulen, die Montan-Uni in Leoben, die Medizin-Unis, berufsbildende Schultypen wie HTL und Tourismus-Schulen. "Damit kann man Geld für das Bildungssystem Geld lukrieren", sagt Cortolezis-Schlager dem KURIER.

Ihr schwebt das australische Modell vor: Unis kassieren von ausländischen Studenten hohe Beiträge, um sich besser finanzieren zu können. In Österreich sollte man – analog dazu – für die international gefragtesten Studienzweige höhere Studienbeiträge einführen, wobei die soziale Durchlässigkeit – etwa durch deutlich höhere Stipendien – gewahrt bleiben müsse. Damit die Regelung EU-konform sei (EU-Ausländer müssen Österreichern gleich gestellt sein), sollten zumindest diese Hochschulen 500 Euro pro Semester verlangen dürfen.