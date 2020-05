Hochrangige Rettungsaktion für Dubai-Arzt

Im " Dubai Court" sagen nächsten Mittwoch die Zeugen der Staatsanwaltschaft aus. "Wir wissen nicht mal, wer und wie viele geladen sind", berichtet Adelsmayr in einem Telefonat. Fünf, darunter Krankenschwestern und jener Arzt, der Adelsmayr anzeigte, stehen auf der Liste. Vermutlich werden zwei von ihnen befragt. Erst in späteren Verhandlungen kommen seine Entlastungszeugen und er selbst zu Wort. So verlangt es die Strafprozessordnung.



"Das Aktenstudium kostet mich so viel Überwindung. Es kriechen die Minuten dahin", erzählt der Oberösterreicher, der für seine Rehabilitierung kämpft. Sein Nervenkostüm ist angekratzt, sein Pass konfisziert, weshalb er im Land festsitzt. Nach seiner Suspendierung droht ihm ein finanzieller Ruin.



Der Oberösterreicher kämpft an einer anderen Front um seine Arzt-Lizenz, die ihm von seinem Arbeitgeber, dem Al Ain Hospital, das sich im Nachbaremirat Abu Dhabi befindet, entzogen wurde. "Es wäre ein symbolischer Erfolg, wenn ich meine Lizenz zurückbekommen würde." Nachsatz: "Die Anklage ist ein Witz." Die Strategie seiner Anwältin bestehe darin, die Aussagen der Zeugen zu entkräften und die medizinischen Fakten dem Richter, einem Ägypten, zu erklären. Sogar eine Expertenkommission sprach den 52-Jährigen von allen Vorwürfen frei, jedoch ermittelte damals bereits die Justiz. "Ob man das dem Richter plausibel machen kann, ist eine andere Sache", schießt Adelsmayr nach.



Insgeheim hofft der 52-Jährige, dass sich das Blatt am Mittwoch doch noch wendet: "Vielleicht wird die Anklage abgeschwächt." Hauptsache, der Mordvorwurf sei weg.