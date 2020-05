Hitze sorgt für volle Bäder und volle Krankenwagen

Dennoch ließen die Temperaturen niemanden kalt. Die Wiener Rettung rückt an extremen Hitzetagen bis zu 120-mal zusätzlich aus. Die Zahl der Einsätze steigt damit auf 800 Fahrten. Der Kreislaufkollaps sei der "häufigste Einsatzgrund", sagt Franz Mikulcik, stellvertretender ärztlicher Leiter der Wiener Rettung. Betroffen sind vermehrt ältere Personen. In Niederösterreich waren die Rettungsteams ebenfalls gefordert. Seit Samstag rückten sie zu drei Badeunfällen, drei Bergunfällen sowie zu über 23 Einsätzen wegen allergischer Reaktionen nach Insektenstichen aus. Insgesamt wurden 2615 Notfalleinsätze abgewickelt.



Nicht nur Sanitäter und Notärzte, auch die Pannenfahrer kamen gehörig ins Schwitzen. Autofahrer, heißt es in einer Aussendung des ARBÖ, macht die Hitze "schusselig". Wer so rasch wie möglich in ein Bad will, der greift auch schnell zur falschen Zapfsäule oder vergisst den Schlüssel im Auto. Übrigens: Autobatterien scheuen nicht nur den Winter, sondern auch den Hochsommer. "Starthilfen stehen ganz oben auf der Einsatzliste", heißt es beim ARBÖ.