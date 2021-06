Hildegard Burjan seliggesprochen

Hildegard Burjan, die Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis, wurde am Sonntag im Wiener Stephansdom seliggesprochen. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein solcher Akt dort abgehalten wurde. Kurienkardinal Angelo Amato ist dafür als Vertreter von Papst Benedikt XVI. aus Rom angereist, Kardinal Christoph Schönborn hielt die Festpredigt. Die ehemalige österreichische Nationalratsabgeordnete Burjan ist die erste Parlamentarierin weltweit, die seliggesprochen wurde.



Burjan war eine der großen Gestalten der christlichen Frauenbewegung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am 30. Jänner 1883 als Hildegard Freund im sächsischen Görlitz in eine liberale jüdische Familie geboren, konvertierte sie nach Heilung von einer schweren Krankheit zur römisch-katholischen Kirche. Als Frauen 1919 erstmals das aktive und passive Wahlrecht ausüben konnten, zog Burjan als erste christlich-soziale Abgeordnete in das österreichische Parlament ein. Am 4. Oktober 1919 gründete sie die religiöse Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis.