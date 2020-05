Herberstein: Sieben Monate Haft

Überraschend schnell hat das Oberlandesgericht diese Woche entschieden: Für Andrea Herberstein gibt es definitiv keine nachträgliche Strafmilderung. Das Urteil von 21 Monaten Haft, sieben Monate davon unbedingt, pickt.



Die einstige Society-Gräfin hat versucht, über einen juristisch möglichen Weg dem Gefängnisaufenthalt zu entgehen. Sie beantragte nachträgliche Strafmilderung, weil sie den Schaden von rund 40.000 Euro gut gemacht habe.



Herberstein ist im Juli 2008 in erster Instanz zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt verurteilt worden: Die Grazer Richterin Elisabeth Juschitz sah Betrug mit Förderungen des Landes Steiermark rund um Schloss und Zoo Herberstein als gegeben an. Im Februar erhöhte der Oberste Gerichtshof auf 24 Monate, acht davon unbedingt. Weil das Urteil dadurch rechtskräftig wurde, forderte Richterin Juschitz Herberstein auf, die Haft anzutreten.

Was folgte war der Antrag auf Milderung in der Hoffnung, eine gänzlich bedingte Strafe zu erhalten. Juschitz revidierte zwar das Maß leicht nach unten, blieb aber in der Sache selbst hart: 21 Monate, sieben davon unbedingt.