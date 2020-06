Heimskandal: Ländern droht Klagslawine

Opfer-Pension Andere genießen mit 76 längst ihren wohlverdienten Ruhestand. Anwalt Christian Sailer behält es sich vor, auch in diesem Alter andere in Unruhe zu versetzen. Der deutsche Jurist aus Marktheidenfeld lehrt derzeit die Republik Österreich das Fürchten. Er hat für eine Mandantin –in Folge ihrer schrecklichen Erlebnisse in einem Tiroler Kinderheim –eine Pension nach dem Verbrechensopfergesetz erwirkt. Jetzt fordert er vom Land Tirol 500.000 Euro Entschädigung für die Frau.

Papst-Klage Sailer ist kein Unbekannter. In den 80er-Jahren half er mit, die Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe in Wackersdorf zu verhindern. Auch das Aus für die dritte Landebahn am Münchner Flughafen geht zum Teil auf das Konto des 76-Jährigen. 2011 sorgte er wieder für Aufsehen. Er hat Josef Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI., beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt – wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sailer wirft Ratzinger vor, die "Sexualverbrecher seiner Glaubensgemeinschaft" geschützt zu haben. Er hofft, nach eineinhalb Jahren, auf eine Antwort aus Den Haag.