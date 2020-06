Heimskandal: Firma beweist Zahlungen

Allein im Arbeitsmonat November 1980 hat Claudia K. Lampenschirme für 7298,41 Schilling angefertigt. Das Geld wurde von der Firma EGLO-Leuchten am 4. Dezember 1980 überwiesen. Nicht an Claudia K., sondern vereinbarungsgemäß an die Landeserziehungsanstalt St. Martin in Schwaz in Tirol.

Wie der KURIER berich­tete, haben ehemalige Heimkinder bis in die 1980er-Jahre für externe Firmen gearbeitet. Für Swarovski (Anfertigung von Kristallbändern) und das Bundesheer (Wäsche waschen und bügeln) wurden die Arbeiten im Heim St. Martin durchgeführt. Der Marme­laden-Hersteller Darbo ließ die 15- bis 18-jährigen Mädchen im eigenen Werk arbeiten, für die Firma EGLO-Leuchten sind beide Arbeitsweisen dokumentiert.

Bei allen gleich (nur bei Swarovski derzeit noch nicht belegt): Der Verdienst ging direkt ans Heim. Viele ehemalige Heimkinder – die Vorwürfe reichen bis in die 1960er-Jahre zurück – beklagen heute, dass die Erziehungsanstalt ihnen den Lohn größtenteils oder komplett vorenthalten habe.

Das Beispiel Claudia K. zeigt, dass reichlich Geld in die Heimkassa gespült wurde: Die 7298,41 Schilling aus 1980 entsprechen inflationsbereinigt der heutigen Kaufkraft von rund 1200 Euro. "Das ist aber nur ein Monat und nur eine Arbeiterin", sagt Ludwig Obwieser, Gesellschafter von EGLO. Da viele Heimzöglinge für Firmen gearbeitet haben, sei davon auszugehen, dass monatlich zigtausend Schilling auf das Konto des Heimes überwiesen wurden.