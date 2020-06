Heimkinder schufteten für Swarovski

Ein weltbekannter Konzern, der sich Glanz und Glamour auf die Fahnen geheftet hat, hat vor Jahrzehnten im Tiroler Erziehungsheim St. Martin eine Produktionsschiene aufgebaut. Der Kristall-Produzent Swarovski.

Mädchen und junge Frauen wurden in der berüch­tigten Erziehungsanstalt St. Martin in Schwaz in Tirol, in dem ähn­liche Zustände wie auf dem Wiener Wilhelminenberg geherrscht haben, als Arbeitskräfte ausgebeutet. Wäsche und Hemden aus Bundesheerkasernen mussten von den 15- bis 18-Jährigen gewaschen und gebügelt werden. Geld sahen sie dafür so gut wie keines. Auch für Swarovski wurde hart geschuftet.

"Da gab es so eine Schachtel mit den kleinen Steinen. Winzige Kristallsteine", schildert Johanna P. Die 61-Jährige war 1968/’69 als Jugendliche in Schwaz interniert. Mit einem Schlauch, der vermutlich mit Unterdruck angesaugt hat, legte sie die Kristalle auf vorgefertigte Schablonen. "Holzbankerl", nennt Johanna P. die Vorrichtung. Das war ihre Arbeit; von 7 oder 8 Uhr Früh bis 17 oder 18 Uhr abends. "Es war Fließbandarbeit", sagt P. Andere Jugendliche haben dann die befüllten Schablonen bekommen, um die Kristalle auf Stoffbänder zu heften. "20 bis 25 Madln" sollen in der Fertigung für Swarovski tätig gewesen sein.