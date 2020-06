Heimkind: "Wurde von Soldaten vergewaltigt"

Nach mehr als 40 Jahren bricht eine Frau ihr Schweigen. "Es ist genug, es muss endlich raus", sagt Hanni P., 61, aus Tirol. Sie war Ende der 1960er-Jahre "rund zweieinhalb Jahre lang" im berüchtigten Erziehungsheim St. Martin in Schwaz in Tirol, über das der KURIER seit Tagen wegen der Kinderarbeit für Firmen berichtet.

Besonders schlimme Erinnerungen verbindet sie mit dem Karzer in St. Martin. Sie musste, wie viele andere Teenager auch, in dem finsteren Kellerloch ohne Bett Tage und Nächte in Einzelhaft verbringen. Zugedeckt mit Erdäpfelsäcken. "Da sind die Käfer über dich drübergekraxelt."

Doch die furchtbarsten Stunden erlebte Hanni P. nicht in der dunklen Einsamkeit. Bei den Maskenbällen im Heim, die alljährlich am Faschingsdienstag in der Erziehungsanstalt gefeiert wurden, sei ihr weit Schlimmeres widerfahren, sagt die 61-Jährige.