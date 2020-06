Heer: ÖVP-Länderchefs drängen auf Volksabstimmung

Von seinen Landeshauptmann-Kollegen wird Pröll jedenfalls beklatscht. Der Tiroler Günther Platter, vor Darabos selbst Chef des Verteidigungsressorts, sagt: "Bei einer so wichtigen Frage wie der Beibehaltung der Wehrpflicht muss die Bevölkerung gefragt werden. Und das noch vor der Nationalratswahl." Der Oberösterreicher Josef Pühringer kann sich gar vorstellen, dass das schon im Herbst passiert. Auch der Vorarlberger Markus Wallner befürwortet eine Volksabstimmung.

„Natürlich positiv“ ist für den Salzburger ÖVP-Chef Wilfried Haslauer, was Pröll möchte. Schließlich habe Haslauer als Erster auf ein Referendum gedrängt, erläutert dessen Geschäftsführer Wolfgang Mayer. „Umso mehr freuen wir uns über so prominente Unterstützung.“ Einig sind sich die Landeschefs auch darin: eine Volksabstimmung brächte eine Mehrheit – für die Wehrpflicht. Was sagt Generalsekretär Rauch dazu, dass es den Parteifreunden mit einem Votum der Bürger nicht schnell genug gehen kann? Pröll hat ja bekundet: „Wenn es auf mich ankäme, hätte es zu dieser Frage schon eine Volksabstimmung gegeben.“ Rauch interpretiert das so: „Sie machen sich Sorgen um das Heer, die Sicherheit, um den Katastrophenschutz und den Zivildienst.“ Darabos modernisiere das Heer nicht, er mache es kaputt – „und Kanzler Faymann duldet das“. Bundespräsident Heinz Fischer ist skeptisch, dass sich SPÖ und ÖVP auf ein Referendum einigen.