Halbherzige Proteste gegen Todesschüsse

Und so hagelt es eben Kritik außerhalb des Rahmens der UNO. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton äußerte sich "schockiert" über das Vorgehen des syrischen Regimes. Die Ereignisse von Hama zeigten "die Leere der Reformversprechen der Regierung". Die Verantwortlichen für die Massaker müssten vor Gericht kommen, sagte sie.



Sicherheitskräfte hätten die Pflicht, die Bevölkerung zu beschützen und nicht, sie wahllos zu massakrieren. Die EU will die Sanktionen gegen Syrien in einem Beschluss am Dienstag weiter verschärfen.



Die Forderung nach einer schärferen Gangart gegen Syrien kommt auch aus Großbritannien und Deutschland. Die Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat war buchstäblich in den letzten Stunden der deutschen Präsidentschaft in dem UN-Gremium durchgesetzt worden.



Mit Unterstützung aus London. Der dortige Außenminister William Hague drängte auf eine Resolution, die "zusätzliche Sanktionen" und eine Freilassung aller politischen Gefangenen fordere. Ein Militäreinsatz wie in Libyen sei allerdings keine Option. Und auch US-Präsident Barack Obama meldete sich trotz der Turbulenzen im eigenen Land zu Wort: "Die Berichte aus Hama sind schrecklich und sie zeigen den wahren Charakter des syrischen Regimes." Er werde alles tun, um die Führung in Damaskus weiter zu isolieren.



Die verteidigt dagegen ihr Vorgehen als Reaktion auf eine Verschwörung, deren Ziel die Zerschlagung Syriens sei. In einem zum 66. Jahrestag der Gründung der Streitkräfte veröffentlichen Beitrag in der Armeezeitung schrieb Präsident Bashar al-Assad, Syrien sei durchaus in der Lage, solche Verschwörungen zu zerschlagen: "Verschwörungen machen uns stärker." Es handle sich um ein groß angelegtes Komplott, die gesamte Region zu zerschlagen. Syrien aber besitze "einzigartige Eigenschaften", die das Land "immun gegen Verschwörungen" machten.