Haider-Prozess: Vertrauen über den Tod hinaus

Friesacher hatte von alle dem keine Ahnung und nirgendwo unterschrieben. Dass er ein Konto bei der Hypo hatte, erfuhr er erst aus dem KURIER, wie er im Zeugenstand erklärt: "Ich sollte beim ersten Rennen in Australien mit dem Schriftzug Kärnten auf dem Auto und meinem Overall starten, mehr wusste ich nicht."



Es gab für das Hypo-Konto also keinen Kontoinhaber und für den Kredit keine Sicherheiten. "Wer war denn Kreditnehmer?", will Richterin Gerda Krausam von Ex-Vorstand Xander wissen. "Gute Frage", antwortet dieser: " Haider?" Und als Versuch der Rechtfertigung: " Haider war Aufsichtskommissär der Hypo."



Eineinhalb Jahre lang blieb das Konto im Minus. Haider vertröstete Xander immer wieder. Die Verteidiger wundern sich: Wo blieb das Frühwarn- und Kontrollsystem der Bank, was ist mit dem Bankwesengesetz und den Geldwäscherichtlinien? "Das Geld einzutreiben wäre schwierig gewesen", sagt ein anderer Hypo-Mitarbeiter als Zeuge. Von Franz Koloini, dem nun wegen Geldwäsche angeklagten Ex-Protokollchef von Jörg Haider, ist der Satz überliefert: "Wenn das Konto nicht bald ausgeglichen wird, ist das der Tod des Landeshauptmannes Haider."