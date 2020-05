Hagel: 2,7 Millionen Euro Schaden für Bauern

Mit so einem Hagelunwetter haben wir nicht gerechnet. Normalerweise ist's ab dem 15. August vorbei bei uns. Und jetzt? Alles hin." Landwirt Hermann Kummer aus Oberstorcha hat schwere Schäden im Maisanbau. "Der Hagel hat auch die Dächer beim Wohnhaus und beim Wirtschaftsgebäude ruiniert. Dabei haben wir 25 Jahre lang mühsam renoviert."

Wie Kummer ging es vielen Bewohnern in der südlichen Steiermark. Fast 1000 Einsätze meldeten die Feuerwehren nach Gewitter, Hagel, Sturm und Starkregen, akut am Donnerstag, am Freitag dann beim Aufräumen.