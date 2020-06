Häftling nach Schlägen gelähmt

Die Juristin hat nun eine Klage gegen die Republik eingebracht: Um 170.000 Euro an Schmerzengeld und Kosten für weitere Pflege geht es. Ein früherer Antrag auf Schadenersatzleistung wurde abgelehnt. "Weil kein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten der Justizorgane vorliegen soll", zitiert Prutsch. Vier Wochen Zeit bleibt, um die Klage zu beantworten. Danach wandert der Fall vor ein Grazer Zivilgericht.

G. ist nun in der Justizanstalt Stein untergebracht. Der heute 63-Jährige gilt als geistig abnormer Rechtsbrecher und sitzt seit 2003 wegen gefährlicher Drohung in Haft. Obwohl er seine Strafe von zehn Monaten bereits verbüßt hat, muss er im Gefängnis bleiben, das ist in diesen Fällen rechtlich möglich. Wann und ob Anklage gegen die zehn Beschuldigten erhoben wird, wird demnächst feststehen. Noch im August wird ein medizinisches Gutachten erwartet: Es soll klären, ob ein schnelleres Reagieren eines Arztes die Querschnittslähmung hätte verhindern können.