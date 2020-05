Gutes Zeugnis für die Spitäler

Dass die Ergebnisse zum Teil so stark schwanken, zeige, dass es "viel Verbesserungspotenzial" gebe, sagte der Gesundheitsminister. Dass 47 Prozent angegeben hätten, es seien Untersuchungen doppelt gemacht worden, belegt für Stöger die Notwendigkeit der elektronischen Gesundheitsakte. "Es gibt keinen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen", urteilte der niederösterreichische Patientenanwalt Gerald Bachinger.

Diesmal werden die Detailergebnisse zu den einzelnen Spitälern nicht veröffentlicht. Langfristig ist das ebenso geplant wie eine regelmäßige Durchführung alle zwei bis drei Jahre.



Thomas Czypionka, Experte am Institut für Höhere Studien, hält die Patientenbefragung für sehr positiv und einen Fortschritt. "Solche Projekte, die den Konsumenten in den Mittelpunkt stellt, sind in modernen Gesundheitssystemen üblich. Das kann das Qualitätsmanagement der Spitäler sehr beeinflussen." Dass die Zahl an doppelten Untersuchungen fast 50 Prozent betragen hat, wie die Antworten vermuten ließen, bezweifelt Czypionka: "Diesen Schluss darf man nicht ziehen. Ein Patient kann die Notwendigkeit einer Untersuchung nicht beurteilen. Ob etwa ein Blutbefund innerhalb kurzer Zeit wiederholt werden muss, kann nur ein Arzt entscheiden."