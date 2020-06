Gutachterstreit um Elsners Krankheit

Elsners Verteidiger Andreas Stranzinger vermisst im Steurer-Gutachten eine persönliche Untersuchung. Deutsch muss allerdings nach Befragung eingestehen, dass auch er Elsner nur besucht, nicht untersucht, hat. Für den Herzchirurgen ist es abseits seines "knapp über der Grenze zum Sozialhilfebeitrag" liegenden Honorars eine Frage der "beruflichen Ehre", in das "Fehlgutachten" des Kollegen "hineinzufahren". Er habe diesem in Telefonaten quasi erst auf die Sprünge helfen müssen, was den Herz-Status des Patienten betrifft. Trotzdem bekundet Steurer, man könne Elsner "den Belastungen des Lebens normal aussetzen".

Elsners Ehefrau Ruth wirft Steurer vor, einen Herzanfall ihres Mannes im Gerichtssaal in Kauf zu nehmen. Auf Elsners Zigarren-Bestellung in einer Trafik in Bad Reichenhall angesprochen ( der KURIER berichtete) , sagt sie: "Haben Sie noch nie Zigaretten für Ihre Großmutter oder irgendjemanden in der Trafik gekauft?" Ob sich Elsner die Zigarren für den Eigenbedarf habe liefern lassen, die Beantwortung dieser Frage überließ sie Deutsch: "Eine Zigarre in der Hand wäre bei Herrn Elsners Lungenbefund wie die Faust aufs Auge. Man wird also nicht annehmen, dass er sie selbst raucht."

Wobei sich Ruth Elsner darüber mokierte, über welche Dinge man sich Sorgen mache: "Im Prozess war es die Frage, wo unser Hund pinkeln geht". Viel wichtiger sei die Aufklärung, was Spekulant Wolfgang Flöttl mit den verlorenen Bawag-Milliarden wirklich gemacht habe.