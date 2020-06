Gross und Harrer, die Nazi-Ärzte

Gerhart Harrer, 1917 in Innsbruck geboren, begann im Jahr 1935 das Medizinstudium in Wien. Seit Gymnasialzeiten war er in NS-Verbänden engagiert. Noch vor dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland wurde er SS-Mitglied – in jener Standarte die 1934 Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordet hatte. An der Universität Wien befasste sich Harrer mit Erbbiologie und Rassenhygiene. Nach dem Krieg gelang es ihm, sich von seiner NS-Vergangenheit „reinzuwaschen“, ohne sich jedoch jemals davon zu distanzieren. 1950 wurde er Mitglied beim Bund sozialistischer Akademiker und machte eine Steile Karriere an der Uni Innsbruck, dem Salzburger Landeskrankenhaus, der Salzburger Landesnervenklinik und schließlich wurde er ordentlicher Professor für Forensische Psychiatrie an der Uni Salzburg. Die größte Chuzpe: Der ehemalige SS-Arzt und Rassenhygieniker wurde auch zum Gutachter in Opferfürsorgefällen der NS-Zeit bestellt. Im BSA-Buch „Der Wille zum aufrechten Gang“ wird Harrer die Nähe zu Heinrich Gross und weiteren NS-Größen bescheinigt. Harrer ist im Vorjahr verstorben.