Grelles Licht auf Helmut Kohls Familie

In der Dreifaltigkeitskirche in Speyer wurde am Dienstag der vor genau zehn Jahren aus dem Leben geschiedenen Hannelore Kohl gedacht: Im Gottesdienst saßen ihre Söhne Walter, 48, und Peter, 46, Freunde der Familie und die Chefs ihrer Stiftung zur Hilfe für Hirnverletzte. Nur Helmut Kohl, 82, war nicht da. Mit dem Familienfrieden steht es nicht zum Besten.



Kohls älterer Sohn Walter hat mit seinem Buch "Leben oder gelebt werden" einen Bestseller gelandet - total unerwartet, wie er in den vielen Talkshows, die er besucht, zu Protokoll gibt. Im Buch erinnert er an seine Kindheit und Jugend, geprägt von der Wärme seiner Mutter, der steten Ferne und Kälte seines Vaters und der Isolation wegen der am Höhepunkt des Linksterrorismus extremen Sicherheitsmaßnahmen.



Walter Kohl hat das Buch bewusst als Emanzipation von der auch nachher übermächtigen Figur des Vollblutpolitikers geschrieben. Die gelingt so gründlich, dass die Egomanie des sechzehn Jahre als CDU-Kanzler regierenden Vaters auch auf ihn überzugehen droht. Seine Befreiung vollzieht der Automanager so dezidiert wie selten ein Politiker-Kind. Nur Bruno Kreiskys Sohn tat das noch entschiedener und früher.