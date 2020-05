Gorbach: BH weist Vorwürfe zurück

Ab 1,6 Promille ist der Schein für mindestens sechs Monate weg und es winkt eine satte Geldstrafe. Ob dem auch im Fall des ehemaligen Verkehrsministers so war, soll die Untersuchung von Landeshauptmann Herbert Sausgruber (V) zeigen. "Ich wäre sogar froh, wenn wir genau beleuchtet werden, egal, ob vom Landesrechnungshof, dem Volksanwalt oder der Korruptionsstaatsanwaltschaft."



Die Justiz sieht derweil noch keinen Handlungsbedarf. "Im Moment besteht kein ausreichender Anfangsverdacht für Ermittlungen", sagt Staatsanwalt Heinz Rusch. Und der Einzige, der wirklich Licht ins Dunkel bringen könnte, hüllt sich weiterhin in eisernes Schweigen. Gorbach war auf KURIER-Anfrage in "wichtigen Besprechungen."