Going: Nach Hangrutsch droht Rechtsstreit

Die Rechtsanwälte streiten, und wir müssen ewig warten", kritisiert Franz Harasser. Der 46-jährige Postmitarbeiter ist einer von 135 Bewohnern, die nach dem Hangrutsch Anfang Juli in der Achenwegsiedlung in Going aus ihren Häusern evakuiert werden mussten. Noch immer kann die sechsköpfige Familie nicht in die eigenen vier Wänden zurück - zu groß sind die Schäden, die Erdreich und entwurzelte Bäume verursacht haben, als sie sich bis zu den Gebäuden wälzten.



Aber das ist nicht das Schlimmste: "Wir fühlen uns von den Behörden und Politikern mit allem alleine gelassen. Erst schwirren die hohen Herren alle auf dem Gelände herum und sagen ihre Unterstützung zu. Und dann, wenn alles abflaut, hörst und siehst du nichts mehr. Dass innerhalb der nächsten zwei Wochen mit der Sanierung begonnen werden soll, haben wir von Journalisten erfahren", meint der Tiroler und ergänzt: "Ich bin skeptisch, das muss ich mir erst anschau'n."



Alle Gutachten belegen zweifelsfrei, dass die Aushubdeponie des Stanglwirts, die oberhalb der Siedlung liegt, Auslöser des Unglücks war. "Der Sanierungsbescheid der Bezirkshauptmannschaft schreibt vor, wie der Hang zu sichern ist und wer dafür aufkommen muss", erklärt Hauptmann Michael Berger. Zur Zahlung verpflichtet seien zwei Gesellschaften: Deponiebesitzer und -betreiber.