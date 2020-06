Ghanems Verbindung zu Meinl

Mein Lebensmotto lautet: Illegitimi non carborundum – Lass’ Dich nicht von Deinen Feinden fertig machen", sagte Shukri Ghanem in einem Interview vor einigen Jahren. Ob ihm das gelungen ist, wird erst das Endergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion klären. Denn noch ist unklar, wie der ehemalige libysche Ministerpräsident, der am Sonntag vor der Copa Cagrana tot in der Donau trieb, ums Leben kam. Trotz der laufenden Untersuchungen wird er heute nach dem Freitags­gebet in Tripolis begraben, teilte seine Familie via Facebook mit.

Zur Ruhe wird Ghanem dennoch nicht kommen. Denn die von ihm Ende März gegründete " Petrofin Gmbh" macht den ohnehin mysteriösen Fall um eine rätselhafte Facette reicher. Es gibt einige Merkwürdigkeiten, wie KURIER-Recherchen ergaben. So taucht als zweiter Geschäftsführer der Firma in der Krugerstraße in der Wiener Innenstadt der Rechtsanwalt Wolfgang Spitzy auf. Der Jurist ist außerdem Aufsichtsratsvorsitzender der "Meinl Success Finanz AG". Diese ist für den Wertpapierhandel der Meinl Bank zuständig.