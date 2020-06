Gewaltexplosion schürt Hass in Indiens Teestaat

Unmittelbarer Auslöser der Gewaltausbrüche war der brutale Mord an vier Jugendlichen des B­odo-Stamms vor rund einer Woche. Obwohl keine Beweise vorlagen, wurden schnell Muslime verantwortlich gemacht. Der indische Autor Samrat fragte in der New York Times: "Ist es möglich, dass eine gesamte Population spontan durchdreht?"

Die Situation hat sich jedoch schon in den vergangenen Monaten aufgeschaukelt. Seither entfaltete sich eine fatale Kettenreaktion mit immer neuen, gegenseitigen Racheakten. Die Wurzeln des Konflikts, der sich nun gleich einem Druckkessel entlädt, liegen aber Jahrzehnte zurück. Die Bodos kämpfen seit 25 Jahren für ihr eigenes Land, das sich über halb Assam erstrecken soll. In den immigrierten bengalischen Muslimen sehen sie Konkurrenten im Kampf um Boden und Ressourcen. Dieser Streit endete immer wieder in blutigen Konflikten. Nun wird befürchtet, dass sich die Gewalt auf Nachbarstaaten ausdehnt. – Caecilia Smekal