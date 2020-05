Gewalt gegen Wehrlose wird belohnt

Im Zivilrecht gibt es da keinen Unterschied: Die "geschlechtliche Selbstbestimmung" steht unter Schutz, ganz egal, ob durch Gewalt "oder sonst durch Hinterlist, Drohung oder Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses" (§ 1328, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) darin eingegriffen wird. Dem Opfer steht jedenfalls eine angemessene Entschädigung zu.

Aber was ist angemessen?



Der höchste Betrag an seelischem Schmerzensgeld für Missbrauch wurde einer Wiener Studentin zugesprochen, die im Alter von sechs bis 13 Jahren von ihrem Onkel missbraucht worden war: 68.050 Euro dafür, dass sie an Klaustrophobie leidet und dazu neigt, sich selbst zu verletzen. Der

medizinische Gutachter hat ihr bis ans Lebensende noch 945 Tage leichter seelischer Schmerzen vorhergesagt. Solch seltsame Rechnungen dienen dem Gericht regelmäßig zur Bemessung.



5000 Euro bekam eine heute 44-jährige Frau, die 1983 von einer als Lehrerin beschäftigten Ordensschwester in einem Dominikanerinnenkonvent missbraucht worden war und seither an Bulimie leidet.



Im EU-Vergleich liegt Österreich mit diesen Beträgen im Mittelfeld zwischen Großbritannien, Deutschland (Höchstwerte) und den Schlusslichtern Griechenland, Dänemark.



Der forensische Psychiater Reinhard Eher, der seit 2002 die zentrale Begutachtungsstelle für Sexualstraftäter in Wien leitet, beziffert die Kosten für ein Missbrauchsopfer mit 100.000 Euro. Dafür hat er die Einbußen der Lebensqualität, die Ausfälle in der Produktivität und die Ausgaben für die psychologische Versorgung zusammengerechnet.