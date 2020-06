Georgien: "Wo beginnt ein Polizeistaat?"

Wenn sie Georgiens abtrünnige Gebiete erwähnt, so spricht Nana nur vom „sogenannten Südossetien“ und vom „sogenannten Abchasien“. Wütend ist die Georgierin mit den tief schwarzen Haaren auf „die Russen“, die in Georgien geopolitische Spielchen treiben würden und die Truppen in ihrem Land stationiert hätten. Aber irgendwie auch auf die eigene Führung, die, so meint Nana, „da nur recht plump mitspielt und eher reagiert“ als Aktionen zu setzen.

Im August 2008 war der Konflikt um Südossetien und Abchasien eskaliert – zu einem offenen Krieg mit Russland. Seither tut sich gar nichts. Es gibt keine Direktflüge mehr. Und als diplomatischer Erfolg wird schon gewertet, dass die einzige Landverbindung nach Russland über die georgische Heerstraße wieder offen ist. Aber daran hat vor allem Russland Interesse, schließlich läuft hier der gesamte Schwerverkehr für den Verbündeten Armenien durch. Aber für georgischen Wein etwa, das wichtigste Exportprodukt des Landes, ist der russische Markt weiter tabu. „Selbst schuld“, sagt Nana, lacht und nimmt einen Schluck.

Georgien, der strategisch wichtige Kreuzungspunkt für den Öl- und Gastransit von Ost nach West und Nord nach Süd, steht vor stürmischen Zeiten: Am 1. Oktober wird ein neues Parlament gewählt. In russischen Medien wird über eine mögliche neue Eskalation in Georgien. spekuliert. Und für Michail Saakaschwili – seit der Rosenrevolution 2004 Präsident Georgiens – endet die Amtszeit im Frühjahr 2013.



Manche Beobachter meinen, dass er an der Macht bleiben und es auf das Amt des Premiers abgesehen haben könnte. Immerhin betreibt die Regierung systematisch den verfassungsmäßigen Umbau zu einer parlamentarischen Republik. Da hakt die Opposition ein, die autoritäre Tendenzen Saakaschwilis kritisiert.