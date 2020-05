Gender-Index: Gleichberechtigung messen

Er zeigt auf 70 Seiten anhand aktueller Daten, wie es um den Anteil der Frauen in sämtlichen Lebensbereichen steht - von der Demografie über Bildung bis zur Teilhabe in politischen Gremien. Heinisch-Hosek: "Gute Politik basiert auf Fakten. Wir werden daher ab sofort jedes Jahr genau erheben: Wie hat sich die Lebenssituation von Frauen verändert? Wie greifen Maßnahmen, die wir schon gesetzt haben? Wo gibt es am meisten zu tun? Der Gender Index ist für mich wie eine Art Kompass, der uns den Weg durch die Frauenleben zeigt."



Was für die Frauenministerin durch den Index einmal mehr deutlich wird, ist die Lohnschere zwischen Frauen und Männern, obwohl die Frauen die Männer bei den Bildungsabschlüsse schon überholt haben.