Gemeindefusion in der Steiermark

"Wir sind das Vorbild, wie Kooperation funktioniert", verweist Reinhold Elsnig, Gemeindechef von Glanz, auf eine Feuerwehr, ein Altstoffzentrum, ein Kulturhaus, ein Freibad, eine Musikschule, einen Fußballklub und einen Ganztageskindergarten. Einsparungen müsse man ihm erst einmal vorrechnen, und den Profit für die Kommunen auch, bleibt Elsnig skeptisch. "Würden wir fusionieren, hätten wir rund 3900 Einwohner, da gibt es nicht mehr an Ertragsanteilen. Es muss für uns also ein Mehrwert erkennbar sein." 95 Prozent des Budgets gingen ohnehin für Sozialleistungen, Infrastruktur und Schule und Kindergarten auf. "Die Pflegekosten explodieren. Wo ist da ein Spielraum?" Noch bilanziere Glanz mit florierenden Weinbaubetrieben ausgeglichen, aber dann?



Der Schlossberger Bürgermeister Gottfried Postl winkt mit dem Zaunpfahl: "Es kommt auf das Hochzeitsgeschenk an." Peter Tschernko von Eichberg sieht's positiv: "Wir wären die größte Weinbaugemeinde der Steiermark." Auch sein Leutschacher Kollege Erich Plasch zieht in diese Richtung.



Aus der Bevölkerung kommen kaum Bedenken. "Es gibt eine Kirche in Leutschach und einen Pfarrer, also soll's nur eine Gemeinde geben", sagt etwa Edelwinzer Erwin Sabathi. "Aber es kommt ganz darauf an, wie viele Fördermittel vom Land fließen werden." Man sei hier verwurzelt und ineinander verstrickt, beschreibt Kellnerin Irmgard Fellner die Stimmung.



Nur in Glanz waren bei einer Volksbefragung 72,9 Prozent dagegen. Der skeptische Ortschef sieht's auch durch die parteipolitische Brille. " Die ÖVP hat viel zu verlieren. Wir sind die Bürgermeisterpartei. Es geht um den ländlichen Raum, der nicht geschwächt werden darf."



Das Ende des Kirchturmdenkens unter den 543 steirischen Gemeinden läuten SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves und sein schwarzer Schatten, Vizeregierungschef Hermann Schützenhöfer, ein.