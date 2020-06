Geld, Macht, Politik: Frank Stronach intim

Als Stronach 1961 erstmals wieder nach Hause kam – als gemachter Mann, der’s "drüben", in Kanada, buchstäblich vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht hatte –, fuhr er im nagelneuen Pontiac Parisienne (mit hellroten Ledersitzen) bei Elin vor und winkte der staunenden Belegschaft huldvoll zu.

Die Insignien des Reichtums sind Stronach enorm wichtig. Sein einfacher Geschmack will von allem nur das Beste, das aber sofort.

So inspizierte er kurz vor einer Pressekonferenz, bei der dann hoch dotierte Ex-Politiker (wie Westenthaler, Grasser, Rudas oder Reichhold) eilfertig Zettel an die Gäste reichten, die Stehpulte auf der Terrasse des Turf-Tempels (Turf: Rennsport) "Racino" in Ebreichsdorf (NÖ). Die simplen Klappgestelle, die er da unter langen weißen Tüchern erspähte, erregten sein arges Missfallen: "Wia im Ostblock! Des is net unser Style! Des muass weg!"

Tags darauf standen zwei Dutzend klassische Kaffeehauskunstwerke aus Gusseisen und mit Marmorplatte da. Widerspruch zwecklos. Beppo Mauhart (80), Ex-ÖFB-Präsident, analysiert: "Ehrliche Ratgeber sind ihm fremd. Stronach braucht nur Bewunderer, die ihm sagen: Fränk, großartige Idee!"

Nachsatz: "Und da fällt er immer auf die Abzocker rein." Der deutsche Biograf von Stronach, Mappes-Niediek ("Let’s be Frank", campus, 2004) , spricht von "Palast-Eunuchen", der Starmanager Herbert Fechter (65), der zweieinhalb Jahre lang das Programm im Racino gestaltete (und dabei die Auslastung um gut 400 Prozent steigerte) von einer "Entou­rage aus Ja-Sagern".

Absurdestes Beispiel: Ein sportlicher Berater, der ihn absichtlich beim Tennis gewinnen ließ und danach in der Garderobe immer jene Summe zugesteckt bekam, die der Sieger mit sich trug.