Unter Strafverteidigern macht die von Helmut Elsner vorgelebte Taktik schon die Runde. "Gehen Sie auf Kur!" wird Klienten geraten, die dem Auftritt vor Gericht entgehen wollen. Und Volkes Stimme unkt wieder einmal: "Die Großen lässt man laufen."

Wie lange will die Justiz noch zuschauen, bis auch das letzte bisschen Ansehen geschwunden ist, das sie noch genießt? Jetzt ist die Geduld des Richters zwar am Ende, aber was fängt er damit an? Elsner hat die Zeit genutzt und sich dem Zugriff durch das Ausweichen in ein deutsches Rehab-Zentrum entzogen. Von dort kann ihn der Richter zum Prozess nur vorführen lassen, wenn die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt. Aber die hat daran kein Interesse: Elsner hat bereits die Höchststrafe bekommen und ist überdies bis auf Weiteres haftuntauglich. Elsner vor Gericht und erneut schuldig gesprochen sehen, das will nur die Bawag, um an seine Millionenabfertigung zu kommen.

Elsner provoziert. Und am Ende kommt er damit vielleicht auch noch durch.