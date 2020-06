Geheimdienste: Anschlag auf Putin verhindert

Dabei hegen nicht nur eingefleischte Oppositionelle Zweifel. Der Präsident der Veteranenvereinigung der Sondereinheit ALPHA des russischen Geheimdienstes FSB, Sergei Gontscharow, sagte in einem Gespräch mit dem kritischen Radiosender Echo Moskwy , die Verhafteten seien kaum in der Lage gewesen, einen Anschlag solchen Ausmaßes durchzuführen. Gontscharow, der zugleich in der Stadtduma Moskaus sitzt, spricht von einem PR-Gag. So, wie sich schon rund ein Dutzend über die Jahre aufgedeckte angebliche Mordpläne gegen Putin als PR-Aktionen herausgestellt hätten.

Putin hat in den Monaten seit der umstrittenen Parlamentswahl viel an Boden verloren. Am Sonntag kann er nur mit einem knappen Sieg im ersten Wahlgang rechnen. Und zumindest einmal hat ihm das Einschwören der Öffentlichkeit auf den „tschetschenischen Feind“ eine Wahl gerettet: 1999, als Wohnhäuser in Moskau in die Luft flogen, was zum Auslöser für den zweiten Tschetschenien-Krieg werden sollte – und die öffentliche Meinung bei der Wahl im Jahr 2000 sehr zu Putins Vorteil beeinflusste.