Gefährliche Hasch-Muffins auf der Alm

Ganz betroffen war ein 52-jähriger Osttiroler am Sonntag. Nie hätte er gedacht, dass seine süße Überraschung bei vier nichts ahnenden Kalser Musikanten so fatale Auswirkungen haben könnte.

Das dämmerte ihm erst, als das zuvor fidele Quartett am Samstag gegen 21.45 Uhr in einer Almhütte bei Kals am Großglockner plötzlich über so arge Vergiftungserscheinungen klagte, dass er die Rettung rufen musste.

Eine Lebensmittelvergiftung nach dem Grillabend hatten die vier Männer im Alter zwischen 24 und 48 Jahren erst befürchtet. Doch da beichtete ihnen der 52-Jährige, dass es wohl an den süßen, von ihm selbst gebackenen Muffins liegen könnte, die er als "Überraschung" kredenzt hatte. Sein Back-Geheimnis – Marihuana als Zutat für die "Space Muffins" – hatte er ihnen bis zu diesem Moment tunlichst verschwiegen.