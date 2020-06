Gedenktag in Norwegen: "Jetzt erst recht"

Mohammed Hadi Hamed sitzt seit dem Anschlag auf Utöya im Rollstuhl. Der 21-jährige gebürtige Iraker erlitt derart schwere Schussverletzungen, dass ihm ein Arm und ein Bein amputiert werden mussten. Er ist auf Pflege angewiesen und lebt in einem Krankenhaus in der Nähe von Oslo. Breivik habe ihn zunächst mit zwei Schüssen getroffen und dann noch ein drittes Mal auf ihn gefeuert, weil er noch geatmet habe, berichtete der 21-Jährige während des Prozesses. "Ich habe geglaubt, wieder im Irak zu sein, weil so etwas in Norwegen nicht möglich sein konnte", sagte Mohammed Hadi Hamed aus.

Die Parlamentarierin Laila Gustavsen , 38, kam gemeinsam mit ihrer Tochter Marte Odegaarden , die durch die Schüsse auf Utöya schwer verletzt wurde, zum Prozess gegen Breivik. "Es war schockierend, was er sagte", meinte Gustavsen. Heute versucht sie, nicht mehr allzu viel an den Attentäter zu denken. Doch sie verkraftet es nur schwer, dass ihre Tochter immer noch auf Hilfe angewiesen ist: "Es macht mich so wütend. Sie sollte ihr normales Leben wieder führen können." Die 18-jährige Marte Odegaarden hat durch Breiviks Schüsse eine Niere, ihre Milz und Teile des Magens und des Darms verloren. Vorsichtig lernt sie Stiegen steigen; ihre Rehabilitation dauert noch an. Auch Sozialkontakte machen ihr noch Angst.

Eivind Thoresen überlebte den Bombenanschlag in Oslo. Der Jusstudent war auf dem Heimweg von seinem Ferialjob, als die Bombe hochging. Er wurde durch die Luft geschleudert: "Als ich zu mir kam, wollte ich den Verletzten rundherum helfen. Wie es mir selbst ging, wusste ich ja noch nicht." Der 26-Jährige leidet noch heute unter den Folgen des Anschlags. Er ist auf Krücken angewiesen und wird von Panikattacken geplagt.

Trond Henry Blattman , der seinen 17-jährigen Sohn auf Utöya verloren hat, hat ein Unterstützungskomitee für die Überlebenden und Hinterbliebenen gegründet. Er glaubt, dass der enorme Druck in den vergangenen Monaten einen normalen Trauerprozess verhindert hat: "Die Trauerarbeit ist nur aufgeschoben. Sie beginnt, wenn die Scheinwerfer ausgehen und es ruhiger wird."

Ganz Norwegen wartet nun auf die Urteilsverkündung, die für den 24. August geplant ist. Als offen gilt ausschließlich die Frage, ob der 33-jährige Massenmörder zurechnungsfähig ist oder nicht.