GB: Zehntausende Familien ohne Zuhause

Laut offizieller Statistik haben 2011 im 62 Millionen Einwohner zählenden Großbritannien rund 48.000 Haushalte bei den Sozialbehörden um Hilfe angesucht, weil sie nicht in ihren Wohnungen bleiben konnten. Das sind um 14 Prozent mehr als noch 2010 – der größte Anstieg in neun Jahren. In den betroffenen Familien lebten 70.000 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, mitgezählt werden hier auch Ungeborene. Unter den 16- bis 24-Jährigen haben 17.000 Personen kein fixes Zuhause. Vom Staat können sie nur teilweise Hilfe erwarten.



Grund für diese Entwicklung sind die Wirtschaftskrise und ihre Folgen: hohe Arbeitslosigkeit, zahlreiche Eigentümerwechsel in Mietshäusern, Mietpreiserhöhungen, Kürzungen von Mietbeihilfen durch die konservative Regierung von Premier Cameron und Sparmaßnahmen in den Gemeinden, die Obdachlosen-Organisationen zu spüren bekommen. Wohnbauminister Grant fühlt sich nicht zuständig. Er verweist darauf, dass den Gemeinden im Vorjahr 77 Millionen Euro für die Unterstützung Not leidender Haushalte zur Verfügung gestellt worden seien. Verantwortlich für die Wohn-Krise sei die Labour-Vorgänger-Regierung, da sie die Staatsschulden und damit die Sparmaßnahmen verursacht habe.