GB: Skandalblatt ist ab heute Altpapier

Für sieben Millionen britische Leser gehört sie zum Sonntag wie das Roastbeef und der Yorkshire Pudding. Heute ist damit Schluss. Das Boulevardblatt News of the World, gehörig zur Mediengruppe des australischen Medientycoons Richard Murdoch, ist nach 168 Jahren zum letzten Mal erschienen.



Murdoch zog damit die Notbremse unter den Medienskandal, der nicht nur die Zeitung und die britische Politik erschütterte, sondern vor allem den gesamten Medien-Konzern des Magnaten gefährdet. News of the World -Journalisten hatten auf der Jagd nach Sensationsgeschichten mehr als 4000 Personen mittels Privatdetektiven und dem Hacken von Mobiltelefonen ausspioniert. Was die Briten am meisten empörte: Nicht nur Prominente wurden so verfolgt, sondern auch Angehörige von Verbrechens- und Terroropfern.



In aller Eile berief Premier David Cameron eine unabhängige Kommission ein, die dem Skandal neben den polizeilichen Ermittlungen auf den Grund gehen soll. Auch ihn rückt der Skandal in ein schiefes Licht: Sein früherer Pressesprecher soll als einstiger Chefredakteur des Skandalblattes für die üblen Machenschaften der News of the World verantwortlich gewesen sein.