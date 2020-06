Gauck für "Verlässlichkeit" in Europa

Bundespräsident Fischer nutzte die Gelegenheit, um klarzustellen, warum er im Gegensatz zu seinem Gast den Euro-Fiskalpakt und den Rettungsschirm ESM bereits unterzeichnet hat: In Deutschland setze der Präsident laut Verfassung ein Gesetz nach dem Spruch der Höchstrichter in Kraft, in Österreich könne erst nach der Unterzeichnung eine Prüfung erfolgen. Die Karlsruher Richter wollen am 12. September ihre Entscheidung bekannt geben, ob Fiskalpakt und Rettungsschirm der deutschen Verfassung entsprechen.

Sowohl Fischer als auch Gauck hoben die besonders engen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich hervor – in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Deutschland ist Österreichs größter Exportmarkt, und Österreich nimmt im Gegenzug fast ebenso viele deutsche Güter ab wie China.

Auf Fischer Anmerkung, dass die 230.000 Deutschen in Österreich die größte ausländische Gemeinschaft bildeten, antwortete Gauck mit Augenzwinkern: "Ich weiß nicht, ob die Begeisterung darüber an jedem Tag und an jeder Stelle gleich ist", aber die Menschen hätten ein gutes Zusammenleben gelernt.

Am Nachmittag wurde Gauck auch von Bundeskanzler Werner Faymann empfangen. Anschließend gab es für ihn und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt noch eine Sonderführung durch der Nationalbibliothek. Im Prunksaal bekam der deutsche Präsident die Sonderausstellung "Willkommen Österreich. Eine sommerliche Reise in Bildern" zu sehen, die 100 Jahre österreichische Tourismuswerbung dokumentiert. Am frühen Abend trat er bereits die Heimreise an.

Für Gauck war Wien bereits die siebente Auslandsreise seit seiner Wahl im März. Zuvor war er in Polen, Belgien, Schweden, den Niederlanden, Israel und Frankreich.

Dass er in den Niederlanden als erster deutscher Bundespräsident am Tag der Befreiung von der Nazi-Herrschaft eine Rede halten durfte, bezeichnete er als besondere Ehre.