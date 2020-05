Fußgänger leben in Österreich gefährlich

In den Bundesländern werden oft Fußgänger, die am Straßenrand gehen, übersehen. Mit fatalen Folgen: 18 Menschen starben etwa derart in Niederösterreich. "Vor allem entlang von Freilandstraßen sollte es daher im Umfeld von Siedlungen immer Gehwege geben", fordert VCÖ-Experte Martin Blum. In der Stadt wiederum könne die Gefahr mit Tempo-30-Zonen und besser gestalteten Fußgängerübergängen gebannt werden. Auch das Shared Space Modell, etwa im steirischen Gleinstätten, habe sich bewährt. Hierbei gibt es keine Verkehrszeichen, die Verkehrsteilnehmer müssen aufeinander aufpassen.