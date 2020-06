Fußfessel: "Strafen schrecken Sextäter ab"

Aufgebauscht, einseitig, Verlegenheitsdiagnosen: Das sind nur einige Kritikpunkte aus einer Studie über 211 Gutachten von heimischen Sachverständigen zum Thema "Zurechnungsfähigkeit und Gefährlichkeitsprognose " von Sexualstraftätern.

Zum Hintergrund: Diese "Experten" liefern der Justiz die Entscheidungsgrundlage dafür, ob jemand in eine Anstalt muss oder weiterhin im Gefängnis bleibt. Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keine Qualitäts­screenings. Erst im Jahr 2010 ließ das Justizministerium erstmals von der Universität Ulm die Qualität heimischer Expertisen prüfen.

Das Ergebnis ist verheerend. Arbeiten bestünden aus "Luftblasen"; nur ein Drittel der Gutachter sei neutral; 40 Prozent treffen unüberprüfte Aussagen. Unterm Strich seien 56 Prozent der Arbeiten "genügend" bis "ungenügend".

Die Studie wurde 2011 veröffentlicht. "Wir sind dabei, Überlegungen anzustellen", heißt es im Justizministerium. Verbesserungsvorschläge gibt es. Psychiater Karl Dantendorfer: "Die Standards sind nicht verbindlich. Das muss sich ändern." Der grüne Justizsprecher Albert Steinhauser kritisiert die "fehlende Qualitätssicherung. Wer die Gutachten nicht evaluiert, der darf sich über schlechte Qualität nicht wundern."