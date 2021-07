Fünf Tote nach Amoklauf in Nevada

Ein Amokläufer hat am Dienstag in einem Restaurant im US-Bundesstaat Nevada ein Blutbad angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, erschoss der Mann vier Menschen und richtete anschließend vor geschockten Augenzeugen die Waffe gegen sich selbst. Bei den Todesopfern handelte es sich um vier Angehörige der Nationalgarde, die in Uniform in dem Restaurant saßen.



Die Tat ereignete sich am Morgen in einer Filiale der Kette International House of Pancakes in Nevadas Hauptstadt Carson City. Drei Soldaten starben direkt bei dem Attentat. Eine ebenfalls zur Nationalgarde gehörende Frau erlag in der Nacht ihren Verletzungen. Mindestens sieben weitere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, darunter ebenfalls Angehörige der Nationalgarde.



Die Polizei erteilte keine Auskunft darüber, ob sich die Attacke bewusst gegen die Militärangehörigen richtete. "Der 32-jährige Schütze ist in das Lokal eingetreten und hat das Feuer in ihre Richtung eröffnet", sagte ein Polizeisprecher dem Fernsehsender MSNBC.



Augenzeugen sagten der Zeitung Reno Gazette-Journal, dass der Schütze in einem blauen Minivan vorgefahren sei und zunächst auf einen Motorradfahrer gefeuert habe. Dann sei er in das Restaurant gegangen und habe um sich geschossen. Anschließend habe er das Lokal wieder verlassen und mit seiner Waffe in die Richtung eines benachbarten Lokals gefeuert. "Jemand hat gerufen, Oh! Er hat sich selbst erschossen", schilderte eine Augenzeugin die Situation.