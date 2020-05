Frühpension: Krank, aber nicht arbeitsunfähig

Die Betroffenen sind verpflichtet mitzumachen. Organisiert wird die Rehabilitation von der Pensionsversicherung (PVA). "Die Mühle soll damit für die zugemacht werden, die glauben, dass sie am Arbeitsmarkt eh nicht mehr unterkommen und lieber gleich in Pension wollen. Die Rehabilitation kann mit dem Gesetz erzwungen werden", beschreibt ein Experte. Für 1300 Personen sollte die PVA heuer eine berufliche Rehabilitation veranlassen. Doch das wird sich nicht ausgehen. Arbeitnehmer-Vertreter kritisieren, dass die PVA zu wenig unternimmt, um dem Gesetz nachzukommen.



Im ersten Halbjahr hat die PVA nach dem neuen Gesetz nur 260 Personen zu Umschulungen geschickt. Gabriele Eichhorn, Vize-Generaldirektorin in der PVA: "Wie bei allen neuen Dingen, gibt es eine Vorbereitungszeit. Personell waren wir nicht für ein hohes Maß an Zuwächsen gerüstet."



Eichhorn beschwichtigt dennoch: "Was die meisten nicht wissen, ist, dass wir die berufliche Rehabilitation schon machen. Es kommen viele, die ihre Arbeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen können, aber etwas anderes tun wollen, freiwillig zu uns und fragen um Rat." Solcherart würden jetzt schon pro Jahr rund 5000 Personen dabei unterstützt, im Erwerb zu bleiben. Kooperiert werde in diesen Fällen mit Einrichtungen, die berufliche Rehabilitation professionell betreiben.



Das Berufliche Bildungs- und Rehabilitationszentrum, kurz BBRZ, ist eine solche Organisation. Geschäftsführer Roman Pöschl registriert einen Zuwachs von Personen, die von der PVA zum BBRZ geschickt werden. Wichtig sei es in Zukunft, "die Leute abzuholen, wenn sie noch keinen Pensionsanspruch haben". Dabei gehe es um die Altersgruppe der ab Mitte Vierzigjährigen.